Monza: rifacimento della pavimentazione in via Carlo Alberto e via Enrico da Monza

Il centro di Monza si rifà il look: dalle 8 di venerdì 6 ottobre il Comune annuncia il via dei lavori di ripristino della pavimentazione di via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra le piazze San Pietro Martire e Carrobiolo, diventata nel tempo, a causa del deterioramento, a serio rischio inciampo per i pedoni. Fino alle 18 dell’11 ottobre, quindi, nel tratto interessato dall’intervento è vietata la circolazione.

Monza, lavori in via Carlo Alberto: deroghe per residenti e mezzi di soccorso

I residenti che hanno passi carrai, i mezzi di pronto intervento e soccorso e autorizzati potranno accedere “con entrata e uscita dall’intersezione Carlo Alberto – S. Pietro Martire e Carlo Alberto – Carrobiolo” precisa il Comune. Inoltre: “Essendo la strada a fondo chiuso viene disciplinata a doppio senso di circolazione, in deroga alla disciplina vigente, a partire delle intersezioni citate sino al limite dell’area di cantiere”.

Monza, lavori in via Enrico da Monza: dal 9 al 14 ottobre in orario notturno

È prevista dal 9 al 14 ottobre la riasfaltatura di via Enrico da Monza, nel tratto tra l’intersezione con via Nino Bixio e via De Leyva.

I lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 20 alle 6, e per il cantiere sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli nel tratto interessato, con l’esclusione dei mezzi di pronto intervento e di soccorso. Il rifacimento dell’asfalto avverrà tramite la scarifica di quello attuale, usurato, e la posa di un tappetino di finitura di spessore adeguato.

Monza, lavori in via Enrico da Monza: percorsi alternativi e divieti

Considerato il divieto di circolazione, durante le notti di lavorazione, tra il 9 e il 14 ottobre, sono istituiti percorsi alternativi per le auto.

Chi arriva da via Bixio o via Lecco ha l’obbligo di proseguire diritto, mentre altre deviazioni sono previste per chi arriva all’incrocio con via Bixio e via Raiberti all’incrocio con via Sanzio.

Durante i lavori sarà anche vietata la sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Enrico da Monza; lungo via Raiberti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lecco e con via Sanzio; in via De Leyva e in via Bixio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Enrico da Monza e il carraio del civico 1 di via Bixio.

Dalle 20 alle 6 sarà anche vietata circolazione e il parcheggio davanti al Centro Sportivo Comunale Nei.

Per consentire l’accesso ai residenti e ai veicoli autorizzati sarà istituito il doppio senso di circolazione in via De Leyva da via Lecco fino all’area di cantiere e in via Raiberti, da via Lecco fino all’area di cantiere.

Anche in orario diurno il limite di velocità nell’area di cantiere sarà di 20 chilometri orari.