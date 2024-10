Riapre il centro civico di via Silva che era stato danneggiato pesantemente dal doppio nubifragio che a luglio 2023 aveva colpito Monza. Sono terminati i lavori di ristrutturazione del tetto e la struttura del centro civico di San Carlo San Giuseppe è di nuovo agibile. Una questione che aveva animato anche un’assemblea pubblica convocata un anno dopo le piogge. L’intervento, per una somma complessiva di oltre 150.000 euro, è stato realizzato da un operatore tramite convenzione.

Monza: riapre il centro civico di via Silva che era stato danneggiato dal nubifragio, l’intervento sul tetto

Non un intervento semplice. I lavori sul tetto – che si sviluppa per una superficie di circa 280 metri quadri – hanno comportato “la rimozione della precedente copertura, della sottostruttura in legno e dell’isolante, la posa di una nuova struttura di ancoraggio sulla parte più bassa dell’edificio con elementi in ferro e di un nuovo manto di copertura”, fa sapere il Comune.

Sono state rifinite anche le parti interne e imbiancati nuovamente i locali che ora possono essere nuovamente arredati, pronti ad accogliere le attività abituali del centro. Sistemata anche l’area verde attorno al centro civico, giardino e orto curato da alcuni cittadini attivi della consulta.

Monza: riapre il centro civico di via Silva che era stato danneggiato dal nubifragio, inaugurazione nel pomeriggio del 15 ottobre

L’inaugurazione è in programma per il pomeriggio del 15 ottobre, alle 17, con i rappresentanti della consulta di quartiere, il sindaco Paolo Pilotto, l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti e l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli. «Restituiamo ai cittadini del quartiere San Carlo-San Giuseppe un luogo divenuto nel tempo punto di riferimento per le iniziative sociali e culturali della zona, ora rimesso a nuovo», ha spiegato il Sindaco.