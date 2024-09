Monza, San Rocco rinasce con il profumo dei suoi ricordi: prende vita l’erbario poetico

Alla scoperta della storia del quartiere di San Rocco di Monza, raccontata attraverso fiori ed erbe invisibili. Si chiama “Anch’io come tu il polline al vento” il progetto promosso dall’associazione Keats a San Rocco. Quattro appuntamenti tra uscite, incontri, laboratori e una festa finale durante la quale sarà presentato l’erbario poetico, la creazione collettiva frutto degli incontri precedenti.

«San Rocco è un quartiere che già conoscevamo e qui abbiamo pensato di proporre questo progetto, nato dall’avviso pubblico cultura del Comune di Monza – racconta Elena Mauri, presidente dell’associazione Keats e coordinatrice del progetto – Questo è un quartiere che negli anni ha subito trasformazioni importanti. E l’idea era proprio quella di far riscoprire ai cittadini la bellezza nascosta e non vista delle erbe spontanee di cui nessuno si cura e che crescono nonostante tutto».

Monza, San Rocco rinasce con il profumo ei suoi ricordi: un ciclo di quattro incontri, festa finale il 26 ottobre

Una scoperta per chi ha partecipato al primo incontro, il 15 settembre, proprio alla ricerca degli angoli verdi del quartiere, a partire dal giardino del centro civico, ricco di piantaggine e altre essenze. Ogni erba raccolta è stata catalogata e descritta e durante il prossimo incontro in programma il 28 settembre inizierà a prendere vita l’erbario poetico. Non solo. A ogni stampa i partecipanti abbineranno un haiku, brevi versi poetici. «Il progetto è pensato per un pubblico diverso, dai bambini agli adulti. È la prima volta che lo sviluppiamo e stiamo scoprendo che è un’esperienza molto interessante», continua Mauri. Sono ancora aperte le iscrizioni per i laboratori tramite la mail keatskantiere@gmail.com e telefonando a 334 6019176. La festa finale si svolgerà al centro civico il 26 ottobre, aperta a tutti.