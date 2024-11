Monza, Reggia e parco star dei social: da Ferragni junior all’account ufficiale, chi fa conoscere a colpi di clic

La Reggia di Monza nelle immagini di visitatori più o meno celebri. Scorci del parco e della facciata della reggia si scovano su Instagram e fanno da sfondo ai ritratti delle professioniste dei social.

Ultima in ordine di tempo, ma prima con i suoi 4,5 milioni di followers, è stata Valentina Ferragni, sorella minore della più celebre Chiara che ha trascorso una domenica tra il parco e la reggia. Tutto documentato su Instagram anche dal suo compagno che la ritrae durante una passeggiata nei giardini reali con il suo cane (senza guinzaglio ) e poi con lo sfondo della torretta e sulle scale della residenza di campagna dell’arciduca Ferdinando mentre sfila con una giacca blu ottanio che sembra aver fatto furore tra le sue seguaci.

Monza, Reggia e parco star dei social: le monzesi Cucina Botanica e Camihawke

Se Ferragni junior non è nativa brianzola ci sono altre regine dei social che potrebbero aiutare la visibilità del complesso del parco e della Villa Reale a colpi di clic.

Basti pensare a Carlotta Perego, più nota come Cucina Botanica che in rete ha sfondato proponendo ricette 100% naturali e vegetariane, ha scritto 4 libri e conduce un programma su Food network.

Lei può contare su 1,2 milioni di follower, poco di più di un’altra influencer monzese nota con il nome di Camihawke che con i suoi post raggiunge 1 milione di followers e in città è tornata in un teatro Manzoni sold out la scorsa primavera con lo spettacolo “Saggio di fine anno”. Ha girato diversi video in Villa Reale invece Clelia Patella che come Cleliart propone le mostre che più l’hanno entusiasmata e a Monza ha raccontato Reggia Contemporanea girando tra sale e soffermandosi sulle opere e ottenendo quasi 10 mila visualizzazioni.

Monza, Reggia e parco star dei social: l’account instagram ufficiale

La stessa pagina Instagram della reggia di Monza pubblica post e stories. Nelle ultime settimane il video con il maggior numero di visualizzazioni è stato quello tratto dalla recente trasmissione di Rai 1 “Custodi della bellezza” andato in onda il 26 ottobre. Le visualizzazioni su Instagram sono state oltre 18mila.