Cesano, il web premia Palazzo Arese Borromeo: così i like ai gioielli della città

Il popolo del web non ha dubbi: chi viene a Cesano Maderno non può rinunciare a una visita a Palazzo Arese Borromeo. Quello che per tutti i cittadini è un must e un motivo di vanto, mette tutti d’accordo anche nel difficile mondo dell’online, dove non sempre la qualità viene premiata e, anzi, dove spesso prevalgono altre dinamiche.

Siamo andati a curiosare su un noto portale che si occupa di recensioni scritte da normali cittadini, non da addetti ai lavori, per verificare quali sono le mete suggerite per chi deve venire in città. Vince per distacco la visita a Palazzo Arese Borromeo. La storica dimora è davvero uno dei gioielli brianzoli. Luogo di charme, ricco anche di arte, ulteriormente impreziosita dallo splendido giardino. Non a caso meta sempre più individuata anche da artisti che vogliono registrare videoclip o da televisioni per i loro spot pubblicitari. Luogo di forte richiamo: qui arrivano anche visitatori da ogni parte della Lombardia, ma non mancano anche persone di origini più lontane e anche dall’estero.

L’Oasi Lipu di Cesano Maderno

Cesano, l’Oasi Lipu la seconda bellezza più apprezzata dal popolo web

Se il pronostico su Palazzo Arese Borromeo era tuttavia facile, non era così scontato scoprire la seconda scelta dei visitatori. Ebbene, anche qui in realtà non ci sono stati dubbi: bisogna andare all’Oasi Lipu in via don Orione. I visitatori si dividono tra due giudizi: qualcuno dice che il posto è molto buono altri lo definiscono eccellente. Comunque non va male: si tratta in ogni caso di due giudizi molto lusinghieri. Il posto è suggerito dagli utenti anche a coloro che si spostano con la famiglia, soprattutto coi bambini.

Cesano, i like dei naviganti: al terzo posto l’antica chiesa di Santo Stefano

Sul terzo gradino del podio delle preferenze, invece, l’antica chiesa di Santo Stefano. Ci si sposta nel centro cittadino e si va alla scoperta dell’arte. Il quarto posto riporta un po’ indietro nella storia: il popolo del web suggerisce il torrazzo. Soluzione comoda da abbinare alle chiese e al palazzo, visto che tutto si trova a poche decine di metri di distanza. Lo stesso discorso vale per il quinto suggerimento: è il tempietto del fauno, all’interno del parco di Palazzo Arese Borromeo. Al sesto posto, per quanto riguarda Cesano Maderno, nelle recensioni c’è il parco dei Tigli in via Carlo Levi. Si torna in centro per le altre indicazioni: Palazzo Arese Jacini, sede del municipio, e per il vicinissimo oratorio della beata vergine del transito. Molti vi transitano davanti, non tutti hanno l’accortezza di entrare per dare un’occhiata. Il web conferma quella che è la vocazione della città: chiara impronta culturale, affiancata anche dall’attenzione per il verde e per la cura dei parchi