Monza, pulizia strade: la sperimentazione si allarga, ecco come e dove

Occhio al cartello: da lunedì 15 maggio in parecchie strade di San Rocco, Triante e San Carlo-San Giuseppe saranno eliminati i divieti di sosta negli orari in cui verrà effettuata la pulizia delle strade. La sperimentazione avviata a febbraio a San Fruttuoso si espande nei tre quartieri: i residenti troveranno nelle cassette delle lettere i volantini con l’elenco delle vie in cui, a causa degli spazi esigui che non consentono l’impiego dei soffiatori, saranno mantenute le limitazioni e quelle dove, invece, si potrà parcheggiare liberamente. In queste ultime sui cartelli di divieto sarà affissa una “ics” arancione, ben visibile anche la sera.

Monza, pulizia strade: i nuovi orari

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione agli orari di passaggio delle lance che, in alcuni casi, saranno modificati: sparirà, tra l’altro, il turno pomeridiano che sarà sostituito da uno nuovo tra le 6 e le 9. L’elenco delle strade con gli orari dello spazzamento, costantemente aggiornato, è pubblicato su www.monzapulita.it.

La nuova organizzazione delle pulizie delle strade potrebbe subire qualche modifica cammin facendo, come è avvenuto a San Fruttuoso dove le lamentele inviate dai cittadini in Comune e all’Impresa Sangalli sono calate del 70%: «Se tutto andrà bene – spiega il sindaco Paolo Pilotto – estenderemo la modalità mista a tutta la città entro la fine dell’anno».

«I risultati sembrano confortanti – commentano Mattia Signorini e Giuseppe Zampiello della ditta – a San Fruttuoso le lamentele sono scese a 2-3 al mese».

Monza, pulizia strade: 17 nuovi veicoli elettrici

Da alcune settimane la Sangalli impiega 17 nuovi veicoli elettrici tra cui una lavastrade e una minispazzatrice, un decespugliatore, soffiatori e un piccolo aspiratore impiegato per ripulire il centro. Mancano ancora all’appello, rispetto alla dotazione del parco mezzi prevista dall’appalto, una lavastrade e 7 dei 13 camion per la raccolta dei rifiuti attrezzati con tre vasche.

«I nuovi mezzi – afferma l’assessora all’Ambiente Giada Turato – permetteranno di aumentare il decoro urbano e di prestare attenzione all’impatto ecologico: verrà razionalizzato il più possibile l’utilizzo dell’acqua sulla carreggiata mentre, invece, sarà massimizzato sui marciapiedi» troppo spesso lordati dal passaggio dei cani.

Monza, pulizia strade: dall’8 maggio nuovi contenitori per le pile e nuovi cestini

A partire da lunedì 8 maggio la Sangalli installerà 70 nuovi contenitori per le pile esauste nelle scuole, nelle sedi del Comune e nei supermercati e 150 gruppi di tre cestini per la raccolta differenziata nelle aree verdi e nei parchetti che consentiranno di separare carta, plastica e lattine dalla frazione indifferenziata. Le isole non saranno collocate in alcune zone, tra cui la Boscherona, che saranno interessate «da una progettualità più ampia». L’assessora e i responsabili dell’azienda rassicurano sulla correttezza della raccolta svolta attraverso i cassoni a tre scomparti posizionati in alcune strade: all’interno, dicono, ci sono tre sacchi, seppure dello stesso colore, che garantiscono la divisione dei rifiuti.