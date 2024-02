Monza: presto in bici fino allo stadio, intanto ci sono le rastrelliere

Monza ha approvato il progetto di fattibilità per una ciclabile dalla zona sud della città con lo stadio dell’Ac Monza, un collegamento tra la via Correggio e viale Stucchi. Costerà 200mila euro e sarà realizzata in tre mesi, una volta approvato il progetto esecutivo. Intanto venerdì 16 febbraio sono state posate tre rastrelliere – a sei posti come quelle posizionate in altri punti della città – proprio vicino all’U-Power Stadium

Monza: presto in bici fino allo stadio, poi altre due ciclabili in via Correggio e viale Sicilia

L’obiettivo dell’amministrazione è offrire ai cittadini percorsi continui, sicuri e facilmente riconoscibili, in modo da incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e migliorare anche l’accessibilità a Monza.

Dopo la realizzazione di questo primo tratto sono previsti interventi per ultimarne altri due: uno fino alla ciclabile esistente di via Correggio e un terzo a sud di viale Sicilia, con la riqualifica e la realizzazione di marciapiedi e messa in sicurezza stradale. Gli altri due tratti verranno realizzati utilizzando diversi finanziamenti a compensazione ambientali di piani attuativi approvati dal Comune di Monza per un totale di ulteriori 450.000 euro.

Monza: presto in bici fino allo stadio, «ampia visione di potenziamento della mobilità sostenibile»

«Sia il progetto della ciclabile sia la posa delle rastrelliere – afferma l’assessore alla Mobilità Giada Turato – fanno parte di una più ampia visione di potenziamento della mobilità sostenibile in città, che passa da lavori di interconnessione capillare tra i percorsi ciclabili esistenti ma anche dal fornire ai cittadini maggiori opzioni di parcheggio per la propria bici».