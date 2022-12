Monza premia Irene Brunetta, la commessa che regalò i vestiti a un senzatetto

Probabilmente neanche lei si sarebbe immaginata di diventare così famosa per un gesto di generosità spontaneo. Ma oggi la gentilezza fa notizia.

Monza premia Irene Brunetta, consegnata la “Medaglia della Luna”

Venerdì pomeriggio il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore al Welfare Egidio Riva hanno ricevuto in Comune Irene Brunetta per premiarla con la “Medaglia della Luna” della Città di Monza.

Monza Irene Brunetta con il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore Egidio Riva

Monza premia Irene Brunetta: la storia

Irene Brunetta, 20 anni, è la commessa del negozio del centro che a metà dicembre si era presa a cuore le sorti di un uomo senza fissa dimora che entrato nei camerini per provare dell’abbigliamento pesante, non ne era più voluto uscire: capita la situazione, non aveva perso tempo e aveva pagato di tasca propria il piumino e il paio di pantaloni provati per regalarli all’uomo. Nel frattempo la polizia aveva ricostuito la sua storia: 38enne, francese, era una persona con problemi di salute e ricercato dalla famiglia che, avvertita dalle autorità, è partita per riportarlo a casa.

Monza premia Irene Brunetta: “Un gesto che restituisce il valore autentico della solidarietà”

“Abbiamo voluto premiare il gesto semplice e al contempo grande compiuto da Irene – spiega Pilotto – Un gesto che fa affiorare quella umanità profonda che per fortuna supera l’indifferenza diffusa e restituisce il valore autentico della solidarietà. È questa una delle radici più profonde del nostro territorio, è l’anima di Monza e della Brianza che ancora si manifesta”.