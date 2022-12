Monza, la bella storia di Natale del senzatetto francese scomparso e ritrovato dalla Polizia

Una bella storia di Natale: la Polizia di Monza ha identificato e messo in contatto con i familiari un 38enne francese con problemi di salute che si era allontanato da casa. Tutto ha preso avvio nel primo pomeriggio di lunedì 19 dicembre, quando alla Centrale Operativa della Questura brianzola una commessa di un negozio di abbigliamento del centro, a Monza, ha segnalato che un cliente, “dall’aspetto trasandato“, dopo aver indossato alcuni vestiti esposti nel negozio, si rifiutava di uscire da uno dei camerini.

Monza, nel camerino del negozio: la commessa gli regala pantaloni e piumino

Quando gli agenti della Questura sono arrivati nel negozio hanno immediatamente riconosciuto nel cliente un senza fissa dimora solito bazzicare per le vie del centro cittadino. L’uomo ha fornito le sue generalità e ammesso candidamente di aver solo voluto provare i vestiti, caldi, una manna per ripararsi dal freddo rigido della vita all’aperto, ma di non poterseli permettere, in quanto senza denaro. Con un grande gesto di generosità, senza pensarci due volte, la commessa ha deciso di regalare all’uomo il pantalone e il caldo piumino indossati, per un valore totale di 150 euro.

Monza, i familiari dalla Francia lo cercano da ottobre

Ma la bella storia di Natale non è terminata qui: una volta portato il senza tetto presso gli uffici della Questura per procedere alla identificazione, in quanto sprovvisto di documenti, dalle banche dati internazionali è emerso che l’uomo, di origine francese, era destinatario dall’ottobre scorso di un rintraccio Schengen per persona scomparsa adulta. Gli agenti hanno attivato le procedure previste e chiamato il consolato francese di Milano che a sua volta si è messo in contatto con le autorità francesi competenti evincendo che il clochard era un trentottenne del quale i familiari avevano denunciato la scomparsa e in cura per motivi di salute.

I genitori lo verranno a prendere a Monza per trascorrere il Natale a casa

I genitori dell’uomo, subito contattati dai poliziotti della Questura, presto raggiungeranno Monza per riportare il figlio a casa. Il 38enne al momento si trova ricoverato presso l’ospedale San Gerardo, dove medici e infermieri si stanno prendendo cura di lui prima di affidarlo ai familiari con i quali potrà trascorre il Natale.