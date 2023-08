Monza, precedenti per rapina, furti e spaccio: scarcerato, sarà allontanato

Scarcerato per fine pena dalla casa circondariale di Monza, per un cittadino marocchino con numerosi precedenti di penali e di polizia è stato disposto dalla Questura l’accompagnamento al Cpr di Gorizia per l’allontanamento dall’Italia.

Monza, scarcerato, sarà allontanato: in Italia dal 2007

L’uomo, nato nel 1981 e irregolare sul territorio nazionale, era arrivato nel 2007 e, dopo due anni con un permesso di soggiorno per lavoro dal 2010 al 2012, poi si era dedicato a reati violenti e contro il patrimonio: rapina, furto e spaccio di sostanze stupefacenti per cui era stato condannato.

Monza, scarcerato, sarà allontanato: una serie di furti in centri commerciali staccando l’antitaccheggio

In particolare, in un centro commerciale di Milano aveva rubato diversi telefonini staccando gli antitaccheggio e nascondendoli nella propria giacca, tentando di uscire dall’esercizio pagando una sola bibita. Con lo stesso modus operandi aveva commesso altri furti sempre a Milano.

Monza, scarcerato, sarà allontanato: aveva rapinato un ragazzo a una fermata dell’autobus

In un’altra occasione insieme a un connazionale aveva strappato dal collo di un ragazzo una collana d’oro a una fermata dell’autobus di Milano, minacciando poi la vittima con una bottiglia di vetro rotta per scappare.

Il cittadino marocchino, già destinatario di ordine di allontanamento dal territorio italiano del Questore di Milano mai eseguito, aveva continuato a commettere reati.