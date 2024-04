Monza: Pozzecco e il sogno olimpico alla Notte bianca dei licei classici

Tutto pronto per la “Notte bianca dei licei classici”. I due licei di Monza, Zucchi e Dehon, hanno organizzato un ricco calendario di proposte per la sera di venerdì 19 aprile: dalle 18 alle 24 apriranno i loro “cancelli” al territorio.

Monza: Notte bianca dei licei classici, il liceo Dehon

Da un lato il liceo Dehon ha voluto coniugare i classici con le prossime olimpiadi, per un immaginario percorso “Road to Archaia Olympia 2024” proponendo un viaggio immersivo all’insegna di sport e cultura all’interno delle antiche olimpiadi coinvolgendo gli studenti. Non solo. Per mettere l’accento sui valori dello sport, appuntamento alle 20.30, con Daniele Dallera, caporedattore del Corriere della Sera, che dialogherà con Gianmarco Pozzecco, ct della nazionale italiana di pallacanestro.

«Quest’anno abbiamo voluto legare le prossime olimpiadi con la nostra “notte bianca” – spiega Sara De Sanctis, dirigente del Dehon – dedicata ai classici. Una formula diversa, un po’ particolare per rendere speciale questo momento di apertura al territorio. Protagonisti sono sempre i nostri alunni che si impegnano molto per rendere unica questa serata».

Monza: Notte bianca dei licei classici, il liceo Zucchi

Lo Zucchi, come da tradizione, non avrà un solo fil rouge ma una serie di incontri e testimonianze con molti ex alunni che si sono proposti per approfondire diversi temi. Non manca la collaborazione dei genitori, del personale e dei docenti che, insieme, hanno stilato un fitto calendario di eventi che si snoderanno, nelle aule del liceo di piazza Trento e Trieste, dalle 18 alle 24.

«Ogni anno questa serata è un momento speciale di apertura e collaborazione – continua Rosalia Natalizi Baldi, dirigente dello Zucchi – con tantissimi ex alunni, genitori e docenti che propongono un’infinità di incontri e conferenze».

La notte bianca è anche l’occasione per raccontare i diversi progetti in cui sono coinvolti gli alunni, dai percorsi di Ptco “Incontrare i classici”, alle attività di peer to peer, il teatro classico con “Frammenti di koralion”.

Monza: Notte bianca dei licei classici, conferenza su Antonio Stoppani e dialogo con il primario Vittorio Segramora

«Non mancano poi le proposte spontanee dall’esterno – continua la dirigente – come la conferenza dedicata ad Antonio Stoppani, in occasione del bicentenario della nascita. Il nostro ex alunno, Giorgio Teruzzi, ci ha proposto questo incontro ricordando che Stoppani, a cui è dedicato il museo di storia naturale di Milano, di cui è stato conservatore. Poco tempo fa, durante una serie di eventi nelle scuole in ospedale del territorio lombardo, ho fatto un intervento, citando testi classici in cui la musica è vista come cura e, pensando a quest’intervento un genitore ci ha messo in contatto con Vittorio Segramora, primario della chirurgia vascolare dell’ospedale San Gerardo di Monza che ha sperimentato l’uso della musica negli interventi. Sarà da noi domani sera alle 22 con Diana De Marsanich nel ruolo di moderatrice».

Questi alcuni dei partecipanti alla serata: ci sarà anche un momento dedicato ai Parchi letterari e riflessioni legate all’attualità con diversi professionisti. Non mancheranno anche momenti musicali in cui gli alunni dell’indirizzo musicale, con i docenti, si esibiranno.