Monza: Pizzaut è “invaso” dagli eroi di Star Wars

Arrivano pure da altre galassie a mangiare da Pizzaut. Può sembrare strano, ma in realtà sabato 14 ottobre nel locale monzese aperto da Nico Acampora per dare un’opportunità di crescita e di lavoro alle persone autistiche si sono presentati gli eroi di Star Wars di Order 66 Italia. Una squadra di cosplay rigorosamente nei panni dei protagonisti della serie e dei film spaziali con le loro immancabili spade laser. Non è stata però un’invasione aliena è stata un’occasione anche per Order 66 di scoprire un nuovo mondo e soprattutto la pizza di Pizzaut.

Monza: Pizzaut e l’entusiasmo di Acampora

“Una serata indimenticabile e stellare: I clienti increduli e coinvolti I miei ragazzi sorpresi e felici. Mio figlio Leo emozionato fino alle lacrime… ed io con lui. Grazie agli amici di Order 66 Italia e di Galaxi che ci hanno donato il loro tempo, la loro passioni e tanto amore” ha fatto sapere entusiasta Nico Acampora.