Monza: performance immersiva e concerto al buio per sensibilizzare sulla cecità

Due iniziative per celebrare Santa Lucia, considerata la protettrice degli occhi, dei ciechi e degli oculisti. L’Auditorium della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ospita mercoledì 13 dicembre alle 15 nella Palazzina Accoglienza (piano -1) “Bianco. Seguiranno aggiornamenti”, una performance immersiva e sensoriale liberamente ispirata al romanzo “Cecità” di José Saramago. In scena la compagnia teatrale Dimore Creative, tre attori e un musicista che si esibiranno interamente al buio. Al pubblico verrà chiesto di coprirsi gli occhi ad inizio spettacolo, per vivere in prima persona l’esperienza della scena. L’evento è promosso dalla Banca degli Occhi della Fondazione IRCCS. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Monza: domenica con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Monza propone domenica 17 dicembre alle 15.30 al teatro Binario 7 di via Turati un concerto con buio in sala e mascherina sugli occhi. Sul palco salirà il duo d-saFE formato da Marco Pancaldi (chitarra) e Lorenzo Pierobon (voce): due artisti monzesi con un lungo e prestigioso curriculum alle spalle che collaborano da anni esplorando esperienze musicali fuori dai canoni comuni. “Non è un concerto nel senso più tradizionale del termine. Ci definiamo un non-gruppo che suona non-musica per non-ascoltatori” affermano i musicisti. L’ingresso è a contributo libero su prenotazione telefonando al numero 039232664, oppure inviando un’email a uicmon@uici.it.