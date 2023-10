Monza: pedone 85enne investito da un’auto in via Buonarroti

Un pedone 85enne residente a Monza è stato investito da un’auto, nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre, nel capoluogo brianzolo, in via Buonarroti. L’anziano è rimasto ferito e soccorso in codice giallo dagli operatori invitati dal 118 con una ambulanza e un’automedica e trasportato all’ospedale San Gerardo.

Monza, anziano investito da un’auto condotta da un brianzolo: ferito

Al volante della vettura, una Lancia Ypsilon, un 64enne italiano residente in provincia di Monza e Brianza: “regolarmente patentato e assicurato”, dicono dal Comando della Polizia locale che sta effettuando gli accertamenti sull’accaduto. L’automobilista è rimasto illeso.