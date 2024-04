Monza, parco Gallarana: chiosco, giochi e panchine ripuliti da scritte e graffiti. E il sindaco avverte gli autori

Erano stati imbrattati, giovedì mattina i giochi, le panchine e il chiosco del Parco Gallarana a Monza sono stati ripuliti da graffiti e scritte da cui erano stati ricoperti.

Monza pulizia parco giochi via Gallarana

Monza, parco Gallarana: «Se il Comune dovesse risalire ai responsabili, il conto sarà addebitato a loro»

Rimossi le scritte e i disegni sui muri del chiosco al centro del parco e sulla struttura metallica della veranda attigua, sulle panchine in muratura e sulle strutture della vicina area bambini con pavimentazione antitrauma: lo scivolo, le altalene e i giochi girevoli.

«Mantenere la qualità e la bellezza delle strutture e degli elementi d’arredo dei parchi della città – osserva il sindaco Paolo Pilotto – è prioritario, a maggior ragione se si tratta di spazi destinati anche ai bambini come in questo caso. I lavori, prontamente eseguiti, restituiscono alla cittadinanza un’area di recentissima riqualificazione. Qualora l’amministrazione comunale riuscisse a risalire ai responsabili materiali di questi atti, l’intero importo per ora sostenuto con le disponibilità del bilancio comunale verrà loro addebitato».

Monza, parco Gallarana: prevista anche la ritinteggiatura dell’esterno del chiosco

Dopo la pulizia, svolto dalla ditta specializzata Clean Art, dalla giornata di venerdì è in programma la ritinteggiatura delle pareti esterne del chiosco. Il costo complessivo dei lavori è di circa 3mila euro, sostenuto dal Settore Manutenzioni del Comune.