Monza: parcheggi all’ex Fiera per i grandi eventi sportivi, accordo temporaneo

La porzione dell’area ex Fiera su cui Immobiliare di Monza realizzerà due supermercati potrà essere utilizzata come parcheggio dai tifosi della Formula Uno e dal pubblico delle competizioni sportive e dei grandi eventi in programma allo stadio almeno fino alla fine di settembre.

Monza: parcheggi all’ex Fiera per i grandi eventi sportivi, fino all’apertura dei cantieri per i super

È quanto prevede il comodato temporaneo con cui la società ha concesso in uso gratuito al Comune il terreno che, secondo la convenzione firmata il 17 luglio, rimarrà di sua proprietà e su cui saranno avviati i cantieri: il contratto, che potrà essere rinnovato, consente all’amministrazione Pilotto di aumentare gli stalli a disposizione degli automobilisti, gestiti da Monza Mobilità, anche in occasione del Gran Premio in programma il 7 settembre.

Monza: parcheggi all’ex Fiera per i grandi eventi sportivi, la convenzione urbanistica

La convenzione urbanistica per il piano attuativo sottoscritta poco più di un mese fa dall’operatore privato con il municipio sancisce, a fronte della costruzione di due supermercati di medie dimensioni in viale Stucchi e in viale Sicilia, la creazione di un posteggio pubblico che continuerà a essere utilizzato dagli spettatori e l’ampliamento delle aree verdi esistenti.