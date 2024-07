Monza: via al piano parcheggi in zona stadio, cosa cambia e per chi

Via libera al piano parcheggi anche per la zona stadio di Monza, dove a partire dal lunedì 29 luglio sarà delimitata una Zona a particolare rilevanza urbanistica (Zpru) con l’intenzione di tutelare i residenti sul fronte dei parcheggi.

“I nuovi parcheggi gialli entreranno in funzione a partire da 4 agosto con una applicazione sperimentale fino al 31 dicembre che consente la possibilità di apportare eventuali ulteriori integrazioni” scrive il Comune che vuole proteggiare gli stalli per chi vive nella zona durante i grandi eventi sportivi di Serie A e pallavolo oppure eventi.

Monza: via il piano parcheggi in zona stadio, chi ha diritto ai permessi

Sempre dal 4 agosto i residenti, i domiciliati e i lavoratori nell’area possono richiedere il permesso di sosta a Monza Mobilità consultando il link . Il contrassegno gratuito da esporre sul cruscotto, non riproducibile, riporta gli estremi del veicolo, il numero progressivo e la data di fine della validità, di durata biennale.

Hanno diritto al permesso i residenti anagrafici e domiciliati all’interno dei confini della Zpru ma anche “proprietari o utilizzatori dell’auto da parcheggiare e ai titolari e dipendenti di attività con sede operativa nelle località indicate”.

Auto, aggiunge piazza Trento, o furgoni fino a 4 metri di lunghezza per il trasporto di persone. Esentati invece i veicoli delle persone diversamente abili, purché dotati di contrassegno valido.

Monza: via il piano parcheggi in zona stadio, chi frequenta lo stadio

Per tutti coloro che frequentano lo stadio e per i supporter delle squadre ospiti sono a disposizione un totale di 2.376 posti auto, di cui 1.866 per i tifosi di casa e 510 per gli ospiti, suddivisi tra il parcheggio Azzurro in zona ex-fiera al prezzo di 5 euro e i parcheggi Arancione e Verde di viale Stucchi alla tariffa di 10 euro, come stabilito un anno fa.

«La riorganizzazione del sistema di gestione della sosta in occasione dei grandi eventi – afferma l’assessore Giada Turato – aiuterà a limitare i fenomeni di sosta selvaggia in un’area della città interessata da ingenti afflussi di utenti».

Monza: via il piano parcheggi in zona stadio, le strade coinvolte

Le vie coinvolte. I parcheggi coinvolti dal nuovo regolamento interesseranno tutta l’area individuata dalla ZPRU, composta dalle seguenti vie: via E. Baioni; via G. Bertacchi; via F. Brunelleschi; via A. Bucci; via Cantalupo; via A. Correggio; via G. de Chirico; via della Gera; via della Guerrina; via L. della Robbia; via G. Fattori; via Fidia; via C. E. Gadda; via L. Kullmann; via S. Lega; v.le Libertà; via A. Mantegna; via A. Mazzucotelli; via A. Modigliani; via G. Morandi; via A. Negri; via I. Nievo; via G. Papini; via P. Pellegrini; via G. Pellizza da Volpedo; via G. Previati; via A. Poliziano; v.le Sicilia; v.le G. B. Stucchi; via G. B. Tiepolo; via E. Usuelli; via don A. Valentini; via G. Vasari; via L. Zuccoli.