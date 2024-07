Non è piaciuta al Comitato di quartiere Sant’Albino San Damiano (così come agli altri comitati di quartiere monzesi) la notizia della realizzazione di due strutture commerciali nell’area dell’ex Fiera (i padiglioni furono chiusi nel 2011).

«Mentre a Sant’Albino rimane a malapena un negozio di prossimità e i servizi sono ridotti a zero (no negozi, no banca, no posta, no centro anziani, no centro giovani, no biblioteca e perfino no bancomat) e nella confinante San Damiano la cooperativa cerca faticosamente di sopravvivere, a poche centinaia di metri proliferano i centri commerciali» scrive in una nota il comitato di quartiere aggiungendo un’amara riflessione: «Non si comprende neppure come tutte queste strutture riescano a sopravvivere in un clima di concorrenza simile e quale progetto economico perseguano».

Monza: no del Comitato Sant’Albino ai due super all’ex Fiera, il crollo dei negozi di prossimità

Il comitato ammette di «non avere ancora elementi al dettaglio. Ci verranno a dire che la vendita del terreno è stata fatta dalla giunta precedente e che non si poteva fare nulla».

In ogni caso, il numero spropositato di supermercati e il crollo dei negozi di prossimità è evidente «a fronte di interventi compensativi che non incidono sulla qualità della vita degli abitanti delle zone circostanti. Molte compensazioni sembrano solo fumo negli occhi. Quello che vedremo nel nostro quartiere saranno nuove auto e nuovo smog che si aggiungeranno al traffico già esistente e agli insediamenti industriali pericolosi».

Le due strutture di vendita previste (una nota catena tedesca e un’insegna di prodotti alimentari “freschi”) saranno di media grandezza ma, se la matematica non è un’opinione, «una media più una media fanno una grande e il risultato per noi sarà tutt’altro che positivo».

Monza: no del Comitato Sant’Albino ai due super all’ex Fiera, le osservazioni al piano attuativo

Il Piano attuativo Ex Fiera prevede anche interventi sulla viabilità, tra cui la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio dello stadio, ma è l’arrivo dei supermercati a tenere banco. Cerca di “non accendere il fuoco” il coordinatore della consulta Stefano Galbiati.

«Il prossimo mese di settembre – anticipa- verrà in consulta l’assessore Lamperti che ci illustrerà il progetto nei dettagli e ci parlerà anche delle compensazioni Elesa, un altro argomento di interesse per il quartiere».

Nel frattempo il comitato di quartiere non sta a guardare ed è pronto a far valere le proprie considerazioni e osservazioni in merito. Sono lontani i tempi in cui la Fiera di Monza (dal 1988) e la Mia (dal 1995) richiamavano migliaia di visitatori al punto da invocare da più parti la realizzazione di una vera e propria struttura fieristica in città.