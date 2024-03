Monza, open day passaporti in Questura sabato 23 marzo: 400 posti prenotabili online il 19 marzo

Nuovo “open day” passaporti in Questura, in via Montevecchia, a Monza, sabato 23 marzo. Il servizio, dalle 8 alle 13, sarà riservato solo agli utenti prenotati, che dovranno essere, quindi, in possesso dell’appuntamento per il giorno previsto. Saranno 400 i posti a disposizione, prenotabili martedì 19 marzo dalle 11 del mattino sul portale “PASSAPORTO ON LINE” al link https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

Monza, open day passaporti in Questura: si porranno presentare solo i prenotati, ecco cosa portare

All’appuntamento, ciascun utente prenotato, minori inclusi, dovrà presentarsi munito della stampa della prenotazione, di una fotocopia del documento della carta d’identità, di due foto, del contributo amministrativo di 73,50 euro, del versamento di 42,50 euro su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Del Tesoro, del modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale (qualora il richiedente sia un minore).