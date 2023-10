Monza: oltre 1200 bimbi al Play Days al centro sportivo Berlusconi

Lo sport e in questo caso il calcio come fonte di divertimento passione e condivisione per i più piccoli hanno portato oltre 1200 bambini e bambine al centro sportivo Luigi Berlusconi di Monzello sabato 14 ottobre per partecipare al Plays Day in occasione della Settimana Europea dello Sport.

Monza: oltre 1200 bimbi al Play Days e le autorità

Presenti alla manifestazione: il Direttore Generale del Settore Giovanile di AC Monza Mauro Bianchessi, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sergio Pedrazzini, il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti, il Delegato Provinciale di Monza e Brianza Ermanno Redaelli e il Consigliere del Comitato Regionale Lombardia Martino Arosio.

Monza: oltre 1200 bimbi al Play Days e il progetto

I Play Days segnano una nuova importante tappa del progetto “La passione per il calcio non fa distinzioni” di Gillette e FIGC, nato con l’obiettivo di generare un impatto culturale positivo nella percezione dell’attività calcistica femminile e sostenere concretamente la base del movimento italiano. Il progetto ha parlato non solo ai praticanti e agli appassionati di questo sport, ma anche alle famiglie e in particolare ai papà: infatti, nonostante il calcio femminile sia un fenomeno sportivo in continua crescita, sono ancora diffusi alcuni pregiudizi, soprattutto tra i genitori.