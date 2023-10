Monza: oltre 100 visitatori alla scoperta di Villa Torneamento, la storia e il futuro dell’area AT05

È stata un successo la festa al castello promossa e organizzata dalla consulta San Fruttuoso. Il castello in questione è la Villa Torneamento, a Monza, che ha aperto le porte a più di un centinaio di visitatori che domenica 22 ottobre, nel pomeriggio, hanno potuto scoprire e visitare le sale della dimora storica, costruita a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento.

Monza: oltre 100 visitatori alla scoperta di Villa Torneamento, iniziativa della Consulta San Fruttuoso

La sala da ballo, la balconata sull’ampio cortile di ingresso, le pareti affrescate, gli stucchi, la gradinata di marmo: un gioiello che non tutti conoscono, da decenni sede della scuola Padre di Francia, che domenica pomeriggio si è mostrata al pubblico. A fare da guida ai visitatori è stato Antonio Fiorillo, ex docente della scuola media Sabin, membro della consulta e ancora oggi residente del castello. Una visita alla scoperta della bellezza architettonica e della storia della nobile dimora, impreziosita anche dalla presenza dei ballerini in costume della Gentil arte danza storica a Monza – Early dance in Monza e Danze di società ottocentesca di Monza che hanno eseguito balli e danze tipiche dal XVII a XIX secolo, rigorosamente in costume d’epoca.

Monza: oltre 100 visitatori alla scoperta di Villa Torneamento, cos’è l’area AT05

Un’iniziativa che completa il ciclo di eventi “San Fruttuoso, un quartiere + verde”, organizzato dalla consulta. Prima il flash mob per denunciare il disagio dei residenti di via Della Taccona, tra le strade più inquinate di tutta Monza, poi il pranzo all’aperto sul prato davanti al castello, a pochi passi dall’AT05, l’area di fronte al Tiro a segno dove dovrebbero sorgere le nuove torri residenziali, la piazza, il comparto commerciale e la nuova palestra. E infine l’evento di domenica 22 ottobre.

E non a caso quest’ultima iniziativa si è svolta proprio in Villa Torneamento. Non solo «per valorizzare uno degli angoli più belli e iconici del nostro quartiere – spiegano i membri della consulta – ma anche per evitare che questi spazi vengano danneggiati dal consumo di suolo intensivo».

La nuova palestra, prevista nel progetto avanzato dall’operatore per l’AT05, sorgerebbe infatti proprio davanti al castello, sull’area dismessa a ridosso delle mura.

Monza: oltre 100 visitatori alla scoperta di Villa Torneamento, presenti gli assessori Bettin e Guidetti

All’evento hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura, Arianna Bettin e Viviana Guidetti, assessore allo Sport. Guidetti sarà ospite della consulta il 6 novembre proprio per chiarire davanti ai cittadini la questione legata alle due palestre: quella che dovrebbe sorgere davanti al castello, appunto, e la riqualificazione di quella di via Iseo, già inserita dall’amministrazione nel Piano delle opere pubbliche.

Per l’intero pomeriggio così come è stato fatto domenica 8 ottobre, i membri della consulta hanno raccolto le firme tra i cittadini, per chiedere che l’intera area intorno al castello venga preservata e tutelata.