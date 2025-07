Monza: negozi aperti, musica e danza in piazza prima delle vacanze

Ultimo appuntamento la sera di giovedì 24 luglio, prima della pausa estiva, con “L’estate brilla” con aperture straordinarie dei negozi, shopping, cultura, musica e intrattenimento. Un’iniziativa promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune. Il programma prevede in largo Mazzini un Tributo agli 883.

Monza: “L’estate brilla” torna il 4 settembre

Piazza Roma, all’ombra dell’Arengario, si trasformerà in una pista per ballare il boogie woogie. Musica anche in piazza san Pietro Martire dove sarà allestito un Dj set. Non mancherà un appuntamento anche per i più piccini. In via Penati la libreria presente sulla via organizzerà momenti di intrattenimento con giochi e fiabe per i bambini (su prenotazione). I giovedì “brillanti” riprenderanno il 4 settembre e continueranno fino alla fine del mese. L’ultima serata sarà quella di giovedì 25 settembre.