Non solo centro storico in primo piano. L’estate monzese è più che mai decisa a brillare anche nelle periferie cittadine per sottolineare il valore sociale dei negozi di vicinato che non sono delle semplici botteghe dove andare a fare la spesa ma anche dei punti di riferimento per i residenti e delle “sentinelle” del quartiere. I negozianti di alcune zone si stanno attrezzando per concordare una serie di eventi.

Monza, lo shopping al giovedì anche col mercatino “natalizio” in versione estiva, il 17 luglio in via Rota

Tra questi i commercianti di piazza Indipendenza che desiderano creare già nel mese di luglio uno spazio di aggregazione attorno alla fontana. Quasi del tutto pronto, invece, il cartellone delle iniziative che animeranno via Carlo Rota. La data da segnare è quella di giovedì 17 luglio. I commercianti della lunga arteria periferica, soddisfatti del successo ottenuto lo scorso primo dicembre con la trasformazione della strada in un villaggio natalizio con giochi, musica, danze e street food sono pronti a replicare l’iniziativa in versione estiva.

Monza, lo shopping al giovedì anche col mercatino “natalizio” in versione estiva, una sorte di notte bianca

«In via Rota – spiega Stefano Piccoli, commerciante della via – sono presenti attività commerciali di diversi settori merceologici. Dopo il centro è la strada con la maggior concentrazione di negozi. Noi commercianti saremo presenti dentro e fuori le nostre botteghe per farci conoscere e condividere con i cittadini una sorta di notte bianca. Ci auguriamo di animare piacevolmente la via creando momenti di aggregazione».

Il programma è stato pensato per coinvolgere persone di età diverse. La scaletta della serata prevede intrattenimento musicale con un dj set, dimostrazioni di ballo e di arti marziali, esibizioni di artisti di strada, un’area dedicata allo street food organizzata dagli stessi negozianti nella quale le botteghe gastronomiche presenteranno il meglio dei loro prodotti e un’esposizione di automobili.