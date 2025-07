F1, le novità del Fuori Gp 2025: da Monza al territorio, ci sono anche Rovazzi e Jake La Furia

La sfilata di auto storiche “Monza elegant motors parade” sarà tra le novità del Fuori Gp 2025 che animerà diverse piazze della città da giovedì 4 a domenica 7 settembre. Alcune anticipazioni del cartellone, in gran parte ancora da costruire, sono state fornite giovedì 10 luglio: «Il Fuori Gp è una tradizione che si evolve continuamente – ha affermato il sindaco Paolo Pilotto – quest’anno farà un passo avanti nella logica della collaborazione» con il territorio in quanto le iniziative legate alla Formula Uno contamineranno un maggior numero di comuni e non solo quelli a corona del Parco: concerti e momenti di aggregazione si svolgeranno ad Arcore, Biassono, Lesmo, Lissone, Vedano e Villasanta.

F1, le novità del Fuori Gp 2025: nuova cordata di società e occhio ai giovani

Il Fuori Gp, come spiegato dall’assessora alla Cultura Arianna Bettin, punterà sulla valorizzazione dei giovani: «Avremo ospiti di respiro nazionale – ha detto – con l’intento sia di accogliere le persone che giungeranno da tutto il mondo sia di rispondere alla città che si aspetta un’offerta di intrattenimento».

L’organizzazione della manifestazione è passata di mano e sarà curata dalla cordata di società costituita da T Project Group – Sinapps, Unconventional Events srl e Chocolat Pubblicità srl che si è aggiudicata la gara con cui il Comune ha assegnato la gestione per il 2025 e il 2026.

«Era un sogno che avevo da tanti – ha commentato Lorenzo Venuto di Sinapps – cercheremo di rendere più attrattiva Monza e di trattenere qui le persone che arriveranno per la competizione senza che vadano a Milano».

F1, le novità del Fuori Gp 2025: la mappa ideale dell’evento a Monza

A Monza per centrare gli obiettivi i promotori scommetteranno sull’allestimento del “Villaggio dello sport” che in diversi luoghi proporrà attività in cui verranno coinvolte famiglie, scuole e associazioni mentre in piazza Trento e Trieste, che dovrebbe perdere alcuni intrattenimenti a favore della parte esperienziale, si svolgeranno i talk e le cerimonie istituzionale.

Piazza Roma ospiterà gli eventi riservati ai bambini e un progetto a sfondo benefico, le piazze Carducci e del Carrobiolo saranno dedicate, in particolare, agli appassionati della Formula Uno mentre i Boschetti accoglieranno gli operatori di street food e i dj set: per tutti i quattro giorni diverse installazioni, esposizioni di auto e attività per i più piccoli vivacizzeranno le vie del centro e i negozi saranno aperti fino a tarda sera.

Il Fuori Gp tornerà in piazza Cambiaghi che si connoterà come il luogo della musica con l’area showcase in cui si esibiranno artisti affermati e giovani talenti: venerdì 5 settembre Fabio Rovazzi eseguirà alcuni tra i suoi brani più celebri mentre sabato 6 settembre sarà la volta del rapper Jake La Furia.