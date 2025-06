F1, il calendario 2026: Monza il 6 settembre, non c’è Imola e debutta Madrid

Il Gp d’Italia a Monza il 6 settembre 2026, una settimana prima della novità Madrid. Non ci sarà il Gp a Imola, a conferma delle previsioni. Formula 1 e Fia hanno annunciato il calendario per l’anno prossimo quando è prevista l’entrata in vigore di nuovi regolamenti tecnici e di carburanti sostenibili al 100%.

F1, il calendario 2026: Monza il 6 settembre, le altre date

Il circus partirà dall’Australia nel weekend 6-8 marzo 2026, seconda data a Shanghai (13-15 marzo) e poi Suzuka (27-29 marzo). Il calendario è stato disegnato tenendo conto anche del periodo di Ramadan, tra febbraio e marzo, che sposta gli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita ad aprile (10-12 e 17-19 aprile).

Il Gran Premio del Canada (22-24 maggio) è stato inserito dopo Miami (1-3 maggio) per ottimizzare i trasferimenti.

Monaco dal 5 al 7 giugno apre un’estate europea: il Gran premio di Barcellona-Catalunya dal 12 al 14 giugno, poi Austria (26-28 giugno), Inghilterrra (3-5 luglio), Belgio (17-19 luglio), Ungheria (24-26 luglio), Olanda (21-23 agosto) e Monza (4-6 settembre). Madrid farà il suo debutto nel calendario di F1 dall’11 al 13 settembre.

Poi il ritorno in Asia con i Gran Premi di Azerbaigian (25-27 settembre) e Singapore (9-11 ottobre), prima di una serie nelle Americhe: Stati Uniti a Austin (23-25 ottobre), Messico (30 ottobre-1 novembre), Brasile (6-8 novembre) e di nuovo Usa a Las Vegas (19-21 novembre), Qatar (27-29 novembre) e Abu Dhabi (4-6 dicembre) chiudono la stagione.