F1, Gp Arabia Saudita: vince ancora Piastri, terzo Leclerc

Terza vittoria della stagione per Oscar Piastri su McLaren e primo podio stagionale per la Ferrari con Charles Leclerc, che guadagna un posto dalle qualifiche e sale al terzo posto del Gp dell’Arabia Saudita dietro a Max Verstappen, che era scattato dalla pole position ed è stato penalizzato in partenza dopo un duello proprio con Piastri. Sono i verdetti del circuito veloce di Jeddah dopo la quinta tappa del mondiale di Formula 1.

Quarta l’altra McLaren di Lando Norris, quinto e sesto George Russell e Kimi Antonelli (Mercedes), settimo Lewis Hamilton sull’altra Ferrari.

F1, Gp Arabia Saudita: Piastri al comando della classifica piloti

Piastri sale in vetta alla classifica piloti: è il ritorno di un australiano al comando quindici anni dopo Mark Webber. Ha 99 punti, +10 sul compagno di squadra Norris (89). seguono Verstappen (87), Russell (73), Leclerc (47), Antonelli (38) e Hamilton (31).