Monza: Morgan e un concerto per la nuova scuola di musica inclusiva delle Preziosine

La congregazione delle suore del Preziosissimo Sangue ha un sogno: una scuola di musica innovativa e inclusiva, che sappia coinvolgere nella bellezza di quest’arte per condividere il linguaggio universale della musica.

La scuola di musica, uno spazio integrato, sarà aperta al territorio e si troverà nella “casa” delle sorelle in via Pesa del Lino, al quarto piano della struttura. Ospiterà spazi per performance, aule attrezzate e strumenti.

Monza: nuova scuola di musica inclusiva delle Preziosine, è il progetto “Una musica per tutti”

Un sogno ambizioso, il progetto “Una musica per tutti” che si fonda sull’esperienza più che decennale dell’istituto scolastico che, per diventare realtà ha bisogno di essere raccontato oltre che del supporto di molti.

Monza: nuova scuola di musica inclusiva delle Preziosine, concerto con Morgan il 20 aprile al Manzoni

Per questo l’inizio di quest’avventura è un concerto benefico: il 20 aprile al teatro Manzoni di Monza, con l’artista Morgan, da sempre impegnato nella divulgazione della bellezza della musica, insieme con l’orchestra sinfonica milanese “AllegroModerato”, un’orchestra “integrata” composta anche da musicisti con disabilità. Sarà un concerto emozionante, la serata sarà condotta dal comico Giovanni D’Angella, insieme a Penelope Landini.

Monza: nuova scuola di musica inclusiva delle Preziosine, al mattino per l’istituto e al pomeriggio per la città

La congregazione ha già pensato all’allestimento di questa nuova scuola, un’ambiente innovativo e unico in cui non ci sono barriere e non ci sono differenze, ognuno potrà imparare a suonare uno strumento per poi esibirsi insieme, sul modello dell’esperienza dell’orchestra milanese AllegroModerato. Un luogo che, al mattino sarà a disposizione anche degli stessi alunni del comprensivo visto che da anni lavora sulla musica e sull’insegnamento di uno strumento, mentre nel pomeriggio si aprirà al territorio.

Il concerto benefico servirà per raccogliere donazioni anche per sostenere borse di studio e strumenti per gli alunni che si vorranno iscrivere.

Monza: nuova scuola di musica inclusiva delle Preziosine, “Morgan accanto al progetto per l’unicità della musica”

«Morgan vuole essere accanto a questo progetto, che ha abbracciato consapevole dell’unicità della musica – spiega Roberta Castoldi, referente per la comunicazione della Congregazione – della sua valenza educativa e sociale e soprattutto sa bene quanto sia importante diffonderne la pratica che è una delle vie di accesso alla bellezza. Si è reso disponibile per questa serata in cui suonerà il pianoforte insieme all’orchestra integrata di AllegroModerato».

Sul sito della scuola www.preziosine.it o anche scrivendo a progetti.sps@preziosine.it tutte le indicazioni per partecipare al concerto e per donare il proprio contributo così che il sogno diventi realtà.