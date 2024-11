Monza, molestie a una pendolare e vigili aggrediti: condannato un 28enne

Condanna a un anno e 8 mesi con obbligo di firma per un 28enne che lo scorso 23 febbraio, a Monza, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, attorno alle 19, aveva molestato una 27enne e aggredito due agenti della polizia locale, e un terzo fuori servizio, prontamente intervenuti. La condanna da parte del Tribunale di Monza è avvenuta con rito abbreviato: l’uomo, di origine egiziana, è stato accusato di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima era appena scesa da un treno e stata andando a casa, a piedi, quando era stata avvicinata dal 28enne, senza fissa dimora e incensurato che l’avrebbe palpeggiata.

Monza, un 28enne condannato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale

La ragazza, giunta sul piazzale davanti a via Arosio, in fronte allo scalo, aveva chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale che stazionava nell’area davanti allo scalo ferroviario. Gli agenti, grazie alla descrizione, avevano rintracciato e fermato il presunto responsabile che aveva tuttavia opposto resistenza aggredendoli (prognosi di una settimana). Anche un terzo agente, libero dal servizio, era intervenuto per dare manforte ai colleghi e aveva ricevuto colpi al volto. Il 28enne era stato quindi arrestato e il Tribunale aveva convalidato disponendo la misura cautelare del carcere fino al processo con relativa condanna.