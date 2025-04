“Notte nazionale del liceo classico”, il Curie di Meda presente

Torna la “Notte nazionale del liceo classico” in tutta Italia e a Meda aderisce il liceo Marie Curie. Venerdì 4 aprile, dalle 18, alle 24, nella sede del liceo classico Marie Curie, in contemporanea con altri licei classici presenti sul territorio nazionale, si celebra l’iniziativa nata da un’ idea del professore Rocco Schembra che ha come obiettivo la promozione della cultura classica e la valorizzazione del curricolo del liceo classico in tutta la sua complessità e versatilità.

La notte del classico a Meda: gli studenti protagonisti

Protagonisti saranno gli studenti impegnati in letture di poesie, drammatizzazioni, coreografie di danza, esecuzioni musicali, dibattiti, cortometraggi, incontri con personalità del mondo accademico e culturale e molto altro. Un’occasione per riattualizzare in forma originale e creativa, oltre che per condividere con la città, il percorso di studi che quotidianamente si porta avanti con impegno dentro le aule della scuola alle proprie spalle.