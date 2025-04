Farfalle di Desio, indagine internazionale sul caso Maccarani

Il caso delle Farfalle di Desio fa ancora discutere. Ora anche a livello internazionale. La Gymnastics Ethics Foundation, l’organo di controllo di livello mondiale con sede in Svizzera, ha deciso di chiedere alla Federginnastica tutta la documentazione necessaria per fare luce sul caso Maccarani, ormai ex allenatrice della nazionale di ritmica, anche alla luce delle ultime intercettazioni pubblicate dai quotidiani.

La Gymnastics Ethics Foundation non è nuova interventi di questo tipo, anche per tutelare tutte le persone che praticano questa disciplina. Unico sport che prevede solo gare femminile, dove c’è insomma una sorta di discriminazione al contrario, e tuttavia dove è più fertile il terreno per possibili abusi di ogni tipo.

Farfalle di Desio: la squadra salta la prima prova di Coppa del mondo

Nel clima di incertezza, c’è il no alla prima competizione internazionale: le Farfalle non saranno presenti alla prima prova di Coppa del mondo. Una decisione che pochi giorni fa a Desio, con la visita del presidente federale, era stata anche data per scontata. Non tutte le nazionali, del resto, partecipano a queste prove.

Le Farfalle saranno invece presenti alla finale di Coppa del mondo in quanto padrone di casa, visto che si svolgeranno a luglio a Milano. Nel mezzo ci sono i Campionati europei di giugno e, anche in questo caso, a oggi il dubbio rimane: la partecipazione è ancora tutta da valutare. Dipende da quanto velocemente saranno individuate le allenatrici e da quante ragazze avranno voglia di continuare dopo il siluramento della storica allenatrice. A oggi, per entrambi i temi sul tavolo del presidente federale, non ci sono assolutamente certezze.