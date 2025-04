Monza, in Questura la giornata per donare il sangue con Donatorinati

Giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue nel piazzale della Questura di Monza, in via Montevecchia. La Polizia di Stato promuove per venerdì 11 aprile l’evento “Donazione di Primavera – Donatorinati” con la presenza di una autoemoteca Avis.

Occasione per celebrare la nascita della sezione di Monza e Brianza di Donatorinati, presieduta dal poliziotto della Questura monzese Marco Caponi, “è anche un modo, per la Polizia di Stato – riporta una nota – di sottolineare l’importanza del contributo dei propri operatori non solo nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ma anche nel favorire la cultura della solidarietà e dell’impegno civico, attraverso azioni concrete come la donazione di sangue per contribuire al mantenimento delle riserve sanitarie”. Alla campagna parteciperanno operatori di polizia e personale civile della Questura di Monza e della Brianza.