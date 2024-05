Monza: medici in pensione a San Rocco, c’è un sostituto su due

I pazienti monzesi del medico Davide Russo possono tirare un sospiro di sollievo: non rimarranno senza assistenza in seguito al pensionamento. Da lunedì 3 giugno passeranno automaticamente in carico a Sara Zanetti, che ha ricevuto un incarico provvisorio dal dipartimento cure primarie dell’Asst Brianza e che li accoglierà nell’ambulatorio di via San Rocco 32, lo stesso tuttora utilizzato da Russo. La dottoressa riceverà su appuntamento il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18: le visite possono essere prenotate telefonando al numero 351 4920528 o inviando una e-mail alla casella dottoressazanetti22(at)gmail.com.

Monza: medici in pensione a San Rocco, senza certezze i pazienti del dottor Perego

Non hanno, invece, ancora alcuna certezza i pazienti di Paolo Perego che lascerà la professione a fine luglio: «Stiamo proseguendo la stretta collaborazione con l’Asst nel tentativo di trovare presto un sostituto – spiega l’assessore al welfare Egidio Riva – Speriamo a breve di dare ai cittadini di San Rocco un’altra notizia positiva».

Monza: medici in pensione a San Rocco, la discussione in consiglio comunale

Del rischio che il quartiere rimanga senza nemmeno un camice bianco in attività si è discusso lunedì in consiglio comunale: il dem Pietro Zonca, come ha fatto alcune settimane fa, ha invitato l’amministrazione a coinvolgere il Pirellone nel cercare di «risolvere la situazione prima che diventi drammatica».

«Siamo molto preoccupati per San Rocco – ha confermato il vicesindaco Egidio Longoni – il depauperamento della medicina di prossimità andrebbe affrontato con la revisione delle normative a livello regionale e nazionale per evitare di intasare i pronto soccorso. Ci stiamo impegnando parecchio su questo tema: a Sant’Albino siamo intervenuti assicurando un presidio nei locali di Farmacom».