Nova Milanese perde un medico di base: la dottoressa Ruiu si trasferisce

Nova Milanese perde uno dei suoi medici di famiglia: la dottoressa Deborah Esther Ruiu lascia lo studio in città e si trasferisce a Besana in Brianza. La prossima settimana sarà l’ultima di servizio in via Brodolini, dal 5 giugno prenderà servizio nella nuova sede. Una notizia che ha sorpreso molti pazienti ignari della decisione della dottoressa, in servizio a Nova da quattro anni, molto apprezzata per la sua attenzione mostrata durante la pandemia, ma non solo.

Nova Milanese perde un medico di base: la dottoressa Ruiu va a Besana

«È stata una decisione molto sofferta – ha precisato la dottoressa Ruiu – e non era assolutamente in programma fino a quando non sono venuta a sapere che il collega Livio Giovenzana cessava il servizio. Ho deciso di partecipare al bando per l’assegnazione del posto rimasto vacante per motivi personali e famigliari: mio padre ha 95 anni, io abito a Carate, è importante potermi avvicinare a casa».

E ha proseguito: «Ho avuto l’esito del bando solo due settimane fa, sto già lavorando per mettere in carico alla Casa di comunità i pazienti più fragili, tutti gli altri sanno bene che ci sarò sempre, tanto che qualcuno ha già deciso che mi vuole seguire a Besana».

Nova Milanese perde un medico di base: con lei 1900 pazienti

La dottoressa Deborah Esther Ruiu, classe 1967, laureata in medicina e chirurgia, è medico fisiatra, omotossicologo e agopuntore. Tra Nova, Desio e Varedo lascia qualcosa come 1900 pazienti.

È stato affisso fuori dal suo studio di via Brodolini il cartello della l’Asst Brianza che metterà a disposizione un Ambulatorio Medico Temporaneo presso la Casa di Comunità operativa dal dicembre scorso in via Giussani. Una situazione temporanea, si spera. Per avere un nuovo medico di famiglia, gli ex pazienti novesi dovranno aspettare un nuovo bando e, soprattutto che ci sia qualcuno interessato e disponibile. Dal 5 giugno la dottoressa Ruiu prenderà servizio presso lo studio di via Matteotti a Villa Raverio, frazione di Besana Brianza.