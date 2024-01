Monza: Marco Cappato operato al cuore e dimesso dal Policlinico San Donato

È stato operato al cuore, sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale il monzese Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni che alle recenti elezioni suppletive ha corso per il Senato in forze al centrosinistra contro Adriano Galliani, il candidato del centrodestra che ha vinto alle urne ed è entrato a palazzo Madama per occupare il seggio che era di Silvio Berlusconi.

Marco Cappato era stato ricoverato nelle scorse settimane all’ospedale di Aosta ed è stato poi trasferito al Policlinico San Donato di Milano, dove nei giorni scorsi è stato operato: un intervento cardiaco, fa sapere il suo staff, con metodo percutaneo in grado di riparare il “forame ovale pervio” che era stato identificato dopo il malore. A diffondere il bollettino medico, Mario Riccio, lo specialista che tra l’altro ha assistito Piergiorgio Welby nella sua decisione di rinunciare ai trattamenti sanitari.

A parlare del problema di salute di Cappato era stata proprio l’associazione Coscioni all’inizio di gennaio, quando aveva parlato di ischemia durante un soggiorno di vacanza che lo aveva portato al ricovero il 31 dicembre all’ospedale Parini di Aosta “in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento”. Cappato era stato messo sotto osservazione e poi dimesso, ma è tornato in ospedale e ha subito l’intervento.

“La procedura risulta riuscita con successo e senza complicanze – scrive ancora l’associazione – Stante le buone condizioni generali, dopo una osservazione di 24 ore, è stato dimesso. Dovrà osservare un periodo di riposo. Marco Cappato ringrazia il dottore Mario Carminati, direttore del reparto di cardiologia, e le operatrici e operatori tutti del Policlinico San Donato“.