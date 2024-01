Monza: malore in Valle d’Aosta, ricoverato Marco Cappato

Ischemia per il politico monzese Marco Cappato mentre si trovava in vacanza. Ne dà nota l’associazione Luca Coscioni di cui è tesoriere. L’ex rappresentante dei radicali che si è candidato per il centrosinistra alle elezioni suppletive del Senato nel collegio di Monza, sconfitto da Adriano Galliani candidato del centrodestra, è stato ricoverato l’ultimo giorno dell’anno all’ospedale Parini di Aosta “in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento”.

Monza: malore in Valle d’Aosta, le condizioni di Cappato

Così scrive l’associazione Coscioni spiegando che Cappato “ha eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. Sottoposto a risonanza cerebrale che ha confermato la modesta entità del danno ischemico. In un quadro clinico pur rassicurante ed in miglioramento, Marco Cappato – già dimesso nella giornata odierna – necessita comunque ancora di un adeguato periodo di riposo e cure. Stante che il problema che ha originato l’ischemia cerebrale è stato verosimilmente causato dalla presenza del forame ovale pervio cardiaco, nelle prossime settimane Marco Cappato sarà sottoposto – in elezione – alla chiusura dello stesso”.

Monza: malore in Valle d’Aosta, i ringraziamenti di Cappato

L’associazione, in attesa delle evoluzioni del quadro clinico del monzese che è stato europarlamentare dal 1999 al 2004 e poi dal 2006 al 2009, ringrazia “tutti gli operatori dei reparti di cardiologia e di neurologia dell’ospedale Umberto Parini di Aosta per la professionalità e la disponibilità mostrate. Un ringraziamento particolare a Laura Caligiana”.