Monza: manutenzione speciale per i semafori ai passaggi pedonali

La manutenzione straordinaria di alcuni impianti semaforici di Monza costerà quasi 150.000 euro: è la somma che il Comune pagherà alla ditta incaricata di sistemare i semafori agli incroci tra le vie Cavallotti e Volturno e le vie Monte Grappa e Toniolo e di installare o ammodernare la segnaletica luminosa in corrispondenza dei passaggi pedonali di viale Libertà all’altezza dell’istituto Achille Mapelli, in via Visconti all’angolo con spalto Piodo, tra le vie Visconti e Cernuschi e tra le vie Turati e Guarenti: quest’ultimo attraversamento, in particolare, è molto utilizzato dai passanti la sera in quanto si trova a pochi metri dall’Urban center, dalle fermate degli autobus e dalla stazione.