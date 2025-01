Monza libera dalle trappole i marciapiedi delle vie Romagna e Buonarroti: sei mesi di lavori

Gli operai lavoreranno circa sei mesi per rimuovere le barriere architettoniche e rifare la pavimentazione di alcuni tratti dei marciapiedi delle vie Romagna e Buonarroti a Monza. Gli interventi, del valore di 1.400.000 euro, dovrebbero partire durante il 2025 sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nei giorni scorsi dalla giunta.

Monza libera dalle trappole i marciapiedi delle vie Romagna e Buonarroti: i tratti interessati e i lavori previsti

I cantieri interesseranno 2.400 metri quadri di entrambi i lati del marciapiede del tratto di via Romagna compreso tra le vie Lipari e Lazio e 3.700 metri quadri di via Buonarroti tra le vie Foscolo e Bramante da Urbino e tra le vie Bernini e Guardi dove saranno eliminati i dislivelli e le spaccature dell’asfalto causati dalle radici degli alberi, insidiosi soprattutto per gli anziani e le persone con disabilità.

Monza libera dalle trappole i marciapiedi delle vie Romagna e Buonarroti: previste una nuova pavimentazione drenante e la messa in sicurezza delle fermate degli autobus

Sarà, inoltre, sostituito il manto attuale con una pavimentazione in masselli in calcestruzzo autobloccanti drenanti che favorirà l’assorbimento della pioggia, eviterà la formazione di pozzanghere e che, assicurano i tecnici del Comune, renderà più agevoli le manutenzioni. Il progetto prevede, inoltre, l’ampliamento delle aiuole, la decompattazione e l’arricchimento del terreno per preservare la stabilità delle piante, la messa in sicurezza delle fermate degli autobus che garantiranno ai passeggeri un collegamento continuo con i marciapiedi senza compromettere l’accessibilità ai passaggi pedonali.

Monza libera dalle trappole i marciapiedi delle vie Romagna e Buonarroti: «Nuovo step della riqualificazione avviata nel 2022»

«Questi interventi – afferma l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – proseguono la riqualificazione urbana avviata nel 2022 sulla restante parte di via Buonarroti e rappresentano un passo importante verso una maggiore sostenibilità e accessibilità degli spazi pubblici» che, oltre che più funzionali, dovrebbero diventare più belli.