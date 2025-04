Aicurzio: «Importanti novità per il crocifisso miracoloso di Campegorino»

Appuntamento venerdì 11 aprile al Santuario di via della Vittoria, ad Aicurzio. È qui infatti che lo studioso e divulgatore culturale Gianmarino Colnago ha dato appuntamento a tutti coloro che vogliono saperne di più sul celebre crocifisso di Campegorino.

«Ci sono novità importanti – spiega Colnago – per l’arte sacra della Brianza est. Novità che potrebbero davvero portare il crocifisso alla ribalta nazionale. Il crocifisso di Campegorino è denso di significato, il suo volto trasmette serenità e nel suo percorso, che attraversa i secoli, passa tra guerre, carestie e la fede religiosa. Oggigiorno, il santuario dove è custodito è ancora immerso nell’amenità di un paesaggio bucolico».

Aicurzio: conferenza di Gianmarino Colnago l’11 aprile

La conferenza, annuncia l’organizzatore, partirà proprio dall’analisi degli aspetti geologici per poi sviscerare la storia centenaria del crocifisso stesso. Non solo. Saranno effettuate una serie di comparazioni con altri crocifissi e verrà fornita una datazione stimata da alcuni esperti relativamente all’opera custodita nel Santuario. C’è spazio anche per una sorpresa, ma Colnago la terrà solo per coloro che parteciperanno all’evento. Che è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per chi volesse, è possibile prenotare, scrivendo all’indirizzo email: gianmarino.colnago(@)gmail.com.

Il santuario, realizzato nel XVIII secolo, è dedicato proprio al crocifisso che si ritiene taumaturgico. La leggenda vuole che nel 1705 un’apparizione di soldati celesti abbia salvato il paese da un attacco spagnolo. Ciò che avrebbe determinato la consacrazione dell’area su cui sorge il santuario come zona sacra. Meta ancora oggi di pellegrinaggi e celebrazioni, particolarmente in occasione della festa del crocifisso, che attira fedeli sia dalla Brianza sia da fuori.