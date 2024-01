Monza: le idee degli studenti per salvare il mondo, premiazione da “Fare ambiente”

La sede monzese di “Fare Ambiente“, il Movimento Ecologista Europeo del professor Vincenzo Pepe venerdì mattina ha aperto le sue porte ai ragazzi e agli insegnanti dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Monza, in occasione della premiazione del bando studenti nel quale i ragazzi erano chiamati a mettere a punto un manifesto in tutela dell’eco sistema con gli occhi e con la fantasia di chi studia grafica tutti i giorni. Presenti alla mattinata con Lele Petrucci e gli altri animatori del gruppo, sono intervenuti due consiglieri regionali, Chiara Valcepina e Riccardo Pase quest’ultimo vice presidente della comissione Ecologia a Palazzo Lombardia. Presenti anche due consiglieri comunali di Monza, Andrea Arbizzoni di minoranza e Sarah Brizzolara della maggioranza.

Monza: le idee degli studenti per salvare il mondo, colori e bianconero per il gruppo della 5GCA

Alla fine il primo premio è andato al gruppo di lavoro della 5GCA, composto da Giada Santambrogio, Dario Porcu, Roberto Brustureanu e Atena Guaiti che erano accompagnati insieme agli altri, dalle professoresse Ilaria Ardito e Sara Inglese e dalla dirigente scolastica Valentina Soncini. L’opera grafica premiata, e che è stata giudicata la più in linea con il concept, gli obiettivi e i motivi ispiratori di “Fare Ambiente”, prende il nome di “Nuvole” e negli intenti dei creatori rappresenta un mondo per metá colorato in linea con la tutela dell’ecosistema, e contemporaneamente l’altro spicchio del globo, inquinato e senza colori.

Monza: le idee degli studenti per salvare il mondo, saranno campagne pubblicitarie per il rispetto dell’ambiente

Le creazioni grafiche dei ragazzi del Ferrari saranno utilizzate per campagne pubblicitarie di rispetto dell’Ambiente, urbano e non solo, per le vie di Monza. Perchè, come ha detto metaforicamente il consigliere Arbizzoni nel suo intervento lo switch di una buona coscienza ambientale si ha quando si comprende che «il mare inizia dal tombino sotto casa», proprio perché anche non buttare un mozzicone di sigaretta (ma non solo) in maniera impropria può contribuire a migliorare l’Ambiente.