Monza, le fototrappole non perdonano: doppio scarico abusivo di rifiuti a Cederna, responsabile individuato

Un altro caso di abbandono di rifiuti a Monza, questa volta nel quartiere Cederna, con il responsabile individuato dalla Polizia locale grazie alle telecamere. In azione gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio del Comando di via Marsala. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato due distinti episodi, avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro: scaricati sacchi con materiale elettrico dismesso e piccole macerie, “rifiuti compatibili con attività artigianali e non conferibili tramite il normale servizio di raccolta urbana” dicono dal Comando.

Monza, scarica per due volte rifiuti a Cederna: autore individuato dalla Polizia locale

Da sopralluoghi e attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza gli agenti sono risaliti al veicolo utilizzato per gli scarichi e al suo intestatario. Ulteriori accertamenti hanno permesso di collegare l’abbandono a un’impresa individuale operante nel settore, la cui attività risultava coerente con la tipologia dei rifiuti rinvenuti.

Convocata al Comando la persona “è stata riconosciuta senza esitazioni come quella ripresa dalle fototrappole durante gli sversamenti”. Formulata quindi l’ipotesi di reato per abbandono illecito di rifiuti con, da normativa vigente, ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo utilizzato, finalizzato alla confisca.