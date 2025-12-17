Monza, abbandona un metro cubo di rifiuti elettronici: individuato, autocarro destinato a confisca

La videosorveglianza incastra un altro responsabile di abbandono di rifiuti, a Monza. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nel quartiere Sant’Albino dove in una zona isolata, adibita a parcheggio comunale, è stato scoperto “un consistente abbandono di rifiuti elettronici”. Grazie all’attività di controllo del territorio e prevenzione ambientale svolta dal Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio del Comando di via Marsala, attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza della zona è emerso che, nel pomeriggio del 23 novembre, due persone sono giunte a bordo di un autocarro dal quale è stato scaricato circa un metro cubo di rifiuti, costituiti principalmente da apparecchiature elettroniche fuori uso, tra cui numerosi trasformatori elettrici, oltre a tubi coibentati e imballaggi in cartone.

Abbandono rifiuti a Monza, il presunto responsabile rintracciato con la videosorveglianza

Attraverso l’analisi incrociata delle immagini e dei sistemi di lettura targhe gli agenti hanno ricostruito il percorso del mezzo risalendo al conducente, “successivamente identificato come il soggetto ripreso durante lo scarico illecito” al quale è stata contestata l’ipotesi di reato per abbandono illecito di rifiuti. Contestualmente è stato disposto il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, come previsto dalla normativa.