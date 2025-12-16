Sacchi di rifiuti abbandonati sulla Monza-Saronno: individuato il responsabile

Sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati sulla Monza- Saronno: la polizia locale di Limbiate risale al responsabile. Sanzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti a suo carico.

Il monitoraggio effettuato dal Servizio ambiente e dagli agenti del comando cittadino portano ad un risultato concreto in termini di repressione di uno dei fenomeni più fastidiosi quando si parla di ambiente e territorio colpito da episodi di inciviltà e degrado.

Limbiate, intervento della Polizia locale per abbandono di rifiuti sulla Monza Saronno

Lo rende noto il Comune di Limbiate che ha emesso un’ordinanza a seguito del rinvenimento di rifiuti abbandonati lungo la SS 527 Monza-Saronno e l’individuazione del responsabile. Il provvedimento è arrivato dopo i controlli sul tratto interessato dove sono stati trovati sacchi di rifiuti indifferenziati, tra cui plastica non biodegradabile, lettiera per animali e imballaggi vari. Le indagini di polizia giudiziaria ambientale hanno consentito di individuare il responsabile dell’abbandono.

Limbiate, sanzione e obbligo di smaltire per il responsabile

Con l’ordinanza, oltre alla sanzione prevista, il Comune ha imposto al responsabile di provvedere entro 30 giorni alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in centri autorizzati, oltre al completo ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza sono previste ulteriori sanzioni, la possibile segnalazione all’autorità giudiziaria e l’esecuzione d’ufficio del ripristino, con recupero delle spese a carico del responsabile. L’amministrazione comunale ribadisce l’importanza del rispetto delle norme ambientali e invita i cittadini a segnalare situazioni di abbandono di rifiuti, a tutela del decoro urbano e della salute pubblica.