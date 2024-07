Monza, l’automobilista egiziano con patente polacca (contraffatta): multa di 5.100 euro

Un automobilista egiziano con patente polacca (contraffatta). Decisamente troppe anomalie quelle riscontrate dalla Polizia locale di Monza durante un controllo stradale, lunedì 8 luglio, nella zona del piazzale del cimitero.

Una pattuglia ha fermato una autovettura Toyota con al volante un cittadino egiziano del 1959, residente in provincia di Milano. Dal controllo dei documenti del mezzo è emerso che non era stata effettuata la revisione periodica.

Monza, l’automobilista con patente contraffatta controllato in zona cimitero

Ma è quando è stata richiesta la patente che gli agenti hanno avuto una sorpresa: un documento polacco che, “a un attento esame, anche attraverso strumentazione dedicata”, è “apparsa contraffatta” dicono dal Comando di via Marsala. L’automobilista è stato pertanto accompagnato negli uffici del comando e sottoposto agli accertamenti foto dattiloscopici.

La patente è stata sottoposta a sequestro penale mentre il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di “falso commesso dal privato” e gli è stata comminata una sanzione amministrativa per guida senza patente per 5.100 euro in misura ridotta.