Monza: l’associazione Silvia Tremolada festeggia il nuovo pulmino, il sogno che si realizza

Presentato a Monza il nuovo pulmino per gli atleti dell’associazione Silvia Tremolada. Un progetto che era un sogno per i ragazzi delle diverse discipline sportive della Tremolada che si è concretizzato.

Venerdì, è stato presentato nel bocciodromo di via Rosmini alla presenza di tutti gli sponsor e dell’amministrazione, in primis il sindaco di Monza Paolo Pilotto, che hanno creduto in questo progetto rendendolo possibile.

Monza Ass Silvia Tremolada

Una grande festa per il taglio del nastro di un mezzo pensato e realizzato a misura degli atleti con disabilità, alla guida potrà esserci anche Niki Clemente, atleta con disabilità che ha dato la sua disponibilità come autista e per questo sono stati modificati i comandi.

«È una grande emozione vedere questo pulmino – commenta Silvio Vigoni, presidente dell’associazione – non è stato semplice ma finalmente è qui. Sarà a disposizione di tutti i nostri atleti negli spostamenti per le gare, un modo per fare squadra e, nello stesso tempo dare anche un po’ di sollievo alle famiglie. Non solo, nell’ottica di rete in cui ci siamo sempre mossi troveremo il modo di metterlo a disposizione anche delle altre realtà che ne avessero bisogno».

Monza: l’associazione Silvia Tremolada festeggia il nuovo pulmino, i prossimi appuntamenti

Proprio nell’ottica della condivisione l’associazione ha in programma un concerto gospel, con il patrocinio del Comune, il 7 dicembre al teatro Manzoni di Monza alle 20.30 con il gruppo Diesis e Bemolli aperto al territorio (i biglietti sono in vendita sul sito www.ciaotickets.com).