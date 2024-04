Monza: l’agonia degli edifici della Reggia, i progetti ci sono ma senza fondi

Per anni sono stati tra i luoghi più frequentati del Parco, ma da anni sono chiusi. Cascina del Sole e La Torretta dei Giardini reali condividono lo stesso destino: da punti di ristoro tra i più amati a monumenti all’abbandono a rischio di atti vandalici.

La chiusura era arrivata a sorpresa nel settembre 2019, quando la società che si era aggiudicata la concessione di tre punti di ristoro nel parco (Cascina del Sole, Torretta e chiosco alla porta di Villasanta) aveva chiesto la recessione del contratto e consegnato le chiavi. Nel 2022 il Consorzio Parco e Villa reale aveva annunciato un progetto di recupero e riqualificazione di Cascina del Sole anche in vista di un nuovo bando per la concessione, ma nulla si è mosso.

Monza: l’agonia degli edifici della Reggia, come è andata

Ora, dalla lettura della relazione di rendiconto 2023 si scopre che «alcuni beni immobili, non inclusi nella fase 1, hanno manifestato la necessità di urgenti interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Anche per tale ragione alcuni immobili in concessione a terzi non hanno ricevuto manifestazioni di interesse da parte dei soggetti privati». Per questo il Consorzio ha affidato a professionisti esterni il compito di realizzare un progetto per il recupero dei due edifici.

A quanto pare i progetti sono stati fatti e hanno anche avuto l’approvazione della Soprintendenza, ma rischiano di restare nel cassetto per mancanza di fondi.

Una possibilità ipotizzata dalla precedente direzione era quella di partecipare con il progetto al bando di Fondazione Cariplo. Per questo il progetto preliminare su Cascina del Sole era stato presentato nella terza giornata di co-progettazione nel giugno dello scorso anno quando era stato lanciato un appello alla partecipazione ad associazioni e cittadini per contribuire con idee e progetti alla valorizzazione degli edifici del parco.

Monza: l’agonia degli edifici della Reggia, non solo i ristori

La necessità di interventi urgenti non ha riguardato solo i punti di ristoro che in questo momento risultano insufficienti per soddisfare il gran numero di visitatori che affolla i viali del parco e dei giardini nei fine settimana, ma anche altri edifici storici. «Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Villa reale e i suoi fabbricati del parco effettuate nel 2023 – si legge nella relazione di consuntivo 2023 – hanno riguardato interventi urgenti per la messa in sicurezza e l’arresto del degrado».

In questo caso sono stati compiuti sopralluoghi a Cascina Cernuschi, sede del nucleo dei carabinieri a cavallo e Cascina Cattabrega da anni disabitata e in cerca di destinazione d’uso.

In questo caso i tecnici hanno valutato la stabilità delle strutture, la condizione degli impianti, la messa in sicurezza e un intervento potrebbe essere possibile nelle pieghe degli interventi previsti dalla fase 1 del masterplan. Gli interventi ritenuti urgenti agli edifici del parco rischiano però di non limitarsi a questi. Se fino ad una decina di anni fa la maggior parte delle cascine del parco erano ancora abitate e dunque presidiate, ora da anni ville e cascine sono rimaste vuote e senza destinazione d’uso e questo ha reso gli edifici più esposti al degrado.