Monza: ladri in azione fuori dal supermercato, due colpi in pochi giorni

Due borse rubate nel giro di pochi giorni, tutte e due in episodi simili all’esterno di un supermercato di via Buonarroti a Monza. In azione i “ladri del parcheggio”, quelle persone che avvicinano chi sta sistemando i sacchetti della spesa in auto aspettando – o creando ad arte – un momento di distrazione per andarsene con il bottino. La denuncia è di un lettore che ha raccontato i fatti al Cittadino per invitare a tenere alta l’attenzione.

Monza: ladri in azione fuori dal supermercato, il racconto di un lettore

Il primo episodio risale al 22 novembre. Una coppia è stata derubata della borsa appoggiata sul sedile anteriore dell’auto. È sparita in pochi secondi: una persona si è avvicinata chiedendo infornazioni per raggiungere Como, un complice ha evidente agito rapidamente mettendo le mani nella macchina. «Con la borsa sono spariti i documenti, il telefono cellulare e le chiavi di casa», ha spiegato il lettore sottolineando che in quel momento nel parcheggio non c’erano altre persone presenti.

Monza: ladri in azione fuori dal supermercato, «prestate molta attenzione»

Più grave nelle conseguenze il secondo episodio, accaduto tre giorni dopo: una donna è stata spintonata mentre risaliva in macchina e derubata della borsa che portava addosso, finendo a terra. «È stata derubata della borsa anch’essa contenente tutti gli effetti personali. Quindi oltre al danno economico ha subito anche una contusione», ha detto ancora l’uomo.

«Prestare molta attenzione all’interno dei parcheggi dei supermercati perché sembra che questi accadimenti siano abbastanza frequenti».