Monza: la riqualificazione da quasi 3 milioni del centro sportivo di via Rosmini

Prende corpo il piano di riqualificazione del centro sportivo Chiolo-Pioltelli di via Rosmini a Monza finanziato dal Pnrr con 2.800.000 euro: la giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento che costituisce la base di partenza per la gara con cui sarà assegnato l’appalto integrato per la progettazione definitiva, quella esecutiva e l’attuazione dei lavori che dovrebbero richiedere circa un anno e mezzo.

Monza: la riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini, cosa prevede il restyling

Il restyling del complesso prevede il rifacimento della pista di atletica con le relative pedane per i salti e i lanci tramite la rimozione del manto attuale e la posa di un nuovo tappetino, la realizzazione di un edificio prefabbricato di 400 metri quadri destinato a ospitare gli spogliatoi per gli atleti, per gli istrituttori e per gli arbitri, un locale per il primo soccorso, la sala massaggi e spazi a disposizione del personale. L’elenco delle opere che saranno avviate comprende anche il rifacimento del manto del campo da rugby in erba sintetica, la rigenerazione del manto in erba naturale di quello da calcio, la posa di nuove tribune in acciaio per i due terreni da gioco, il rifacimento degli impianti di illuminazione tramite l’installazione di lampade a led e la manutenzione straordinaria delle torri faro, la sistemazione delle parti esterne al centro, dei camminamenti, delle aree verdi e dei cancelli con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli sportivi e dei frequentatori della struttura.

Monza: la riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini, l’iter

Chi nelle prossime settimane si aggiudicherà l’appalto dovrà consegnare in municipio il progetto definitivo nel giro di due mesi e, una volta ottenuto il via libero, avrà un altro mese per predisporre il disegno esecutivo. Dopo aver incassato l’ultimo semaforo verde avrà 490 giorni di tempo per effettuare i lavori. Il Comune ha, intanto, affidato per 18.053 euro allo studio monzese Geoplan la redazione dell’indagine sismica, delle relazioni geologiche e idrogeologiche e la consulenza ambientale che dovranno accompagnare il disegno mentre la progettazione degli impianti elettrici e meccanici, dal costo di 14.523 euro, è stata commissionata a un professionista di Vimercate.

Monza: interventi anche alla Pia Grande

La riqualificazione del complesso di via Rosmini non è l’unico intervento su strutture sportive finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: l’amministrazione ha ottenuto 680.000 euro per la realizzazione di una vasca ludica esterna e l’adeguamento del solarium del centro natatorio Pia Grande i cui lavori dovrebbero partire in estate.