Monza, la Polizia locale scopre un cantiere edile abusivo e blocca i lavori

La mancanza del classico “cartello di cantiere”, la sui esposizione è obbligatoria, ha indotto una pattuglia della Polizia locale di Monza a effettuare un controllo in una palazzina interessata da lavori edili. “In corso la demolizione totale del tetto e la sostituzione degli infissi e degli impianti tecnologici, idraulici ed elettrici”, ma il tutto sarebbe avvenuto senza alcuna autorizzazione. I lavori sono stati sospesi.

Monza, bloccato un cantiere edile abusivo: illecito anche lo smaltimento dei rifiuti edili

Attraverso l’ispezione sarebbe stato appurato che lo svolgimento della ristrutturazione sarebbe stato eseguito “senza alcun titolo autorizzativo”. Gli agenti hanno inoltre proceduto al controllo ambientale relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività del cantiere. Sarebbe emersa: “la mancanza della documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti prodotti”, materiale da risulta edile per circa 4 metri cubi, porte e finestre e “l’intera copertura di circa 70 metri quadrati, già smantellata e in fase di ricostruzione”, per un quantitativo totale “di circa 8 tonnellate di rifiuti la cui modalità di smaltimento rimaneva ignota”.

Monza, emessa una ordinanza di sospensione dei lavori per il cantiere

Al termine delle attività di verifica gli agenti hanno provveduto a bloccare i lavori con l’emissione di una ordinanza di sospensione degli stessi da parte del competente ufficio comunale. A carico del responsabile dei lavori e della proprietà, dicono ancora dal Comando: “è stata inoltrata comunicazione notizia di reato all’Autorità giudiziaria per il reato di smaltimento illecito di rifiuti in materia ambientale e, per la parte edilizia, per aver effettuato interventi di ristrutturazione in assenza del titolo autorizzativo”.