Uno spazio dedicato alla mummia di Estore Visconti verrà allestito nelle sale del Museo e tesoro del duomo di Monza. I tecnici sono già al lavoro per preparare un angolo interamente destinato al cavaliere, figlio illegittimo di Bernabò Visconti, nato nel 1346 e acclamato sovrano di Monza, dove morì nel 1413.

Monza: la mummia di Estore Visconti sarà al museo del Duomo, esami sul corpo come per San Gerardo

I resti di Estore, mummificati per un processo naturale in seguito alla sua morte, sono sempre stati custoditi in una teca nascosta nel chiostro interno del duomo di Monza. La mummia è stata recentemente sottoposta a verifiche ed analisi, contestualmente a quelle condotte sullo scheletro di san Gerardo lo scorso ottobre, dallo stesso team che ha analizzato i resti del santo monzese.

Stando alle prime indicazioni fornite dagli esperti che hanno studiato la mummia di Estore Visconti, questa non dovrebbe più essere conservata in posizione verticale, così come è sempre stato da quando era sistemata all’interno della teca nel chiostro della basilica.

Monza: la mummia di Estore Visconti sarà al museo del Duomo, indicazioni sulla postura

Per questo motivo nel nuovo spazio dedicato che sarà realizzato nelle stanze dell’ipogeo, il corpo del cavaliere sarà sdraiato in posizione orizzontale. Accanto a lui verrà posizionata la sua spada, ora esposta alle pareti del museo.

La posizione individuata potrebbe essere all’inizio del percorso museale, dove oggi si trovano i bassorilievi in cotto che provengono dalla chiesa di San Pietro martire.

«L’occasione dello studio sui resti del corpo di san Gerardo ha consentito di analizzare anche la mummia di Estore Visconti – spiega l’arciprete del duomo, monsignor Silvano Provasi – Per ora non sappiamo ancora quando saranno disponibili le prime conclusioni di queste indagini, anche perché a differenza degli studi eseguiti sullo scheletro di san Gerardo, per la mummia di Estore sono servite analisi più approfondite».

Monza: la mummia di Estore Visconti sarà al museo del Duomo, la sua storia

Una storia, quella del signore di Monza, avvincente e ricca di colpi di scena. Aveva trentanove anni quando il padre Bernabò fu catturato a tradimento dal nipote Gian Galeazzo. Usurpato del potere Estore tentò diverse alleanze per riconquistare il regno e cacciare da Milano il nuovo duca Giovanni Maria Visconti. La medesima sorte toccata al padre lo condusse prigioniero nei “forni”, le famigerate prigioni del castello di Monza. Furono i monzesi, desiderosi di liberarsi del giogo del ducato milanese e approfittando della debolezza di Giovanni Maria, a liberarlo nel 1407, e a eleggerlo loro signore. Nel 1412 Estore divenne signore di Milano.

La sua presenza sul trono durò un mese soltanto. L’esercito di Filippo Maria Visconti riuscì a conquistare Milano, costringendo Estore e i suoi alla fuga. La salvezza la trovò dentro le mura del castello di Monza, dove i suoi fedelissimi rimasero assediati per quattro mesi. Una pietra sparata da una colubrina o spingarda lo colpì causandogli una devastante frattura al collo del piede. Morì dissanguato il 7 febbraio 1413.

Monza: la mummia di Estore Visconti sarà al museo del Duomo, abbandonato nelle acque del Lambro

Il suo corpo rimase abbandonato nelle acque del Lambro prima di essere sepolto sotto il duomo. Il corpo di Estore venne riesumato praticamente integro nel 1698.