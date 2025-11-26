Monza: la MaDonna rossa di Zyma contro le violenze di genere

Una presenza anonima e allo stesso tempo dal forte impatto. La “MaDonna rossa” dell’artista Elend Zyma martedì, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si è fermata in piazza Roma, a Monza. Sotto l’arengario, da sola. Una presenza silenziosa che ha saputo anche catturare l’attenzione dei passanti.

Monza: la MaDonna rossa contro le violenze di genere, Zyma e le Donne in rosso

Una MaDonna per le donne, una presenza in continuità con il progetto dell’artista che a Monza aveva già portato le sue Donne in rosso per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Quell’installazione martedì è stata al Pirellone, nei giorni precedenti era stata esposta a Macherio.